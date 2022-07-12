Aktepe Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında, Mehmet yıldırım yönetimindeki 31 ADC 077 plakalı araç ile karşı yönden gelen Ali Durkal yönetimindeki, 34 JV 5321 plakalı araç çarpıştı. Aynı araç içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan, Eren Yıldırı, Mehmet Ali Yıldırım , Mehmet Yıldız ve Yasin Yıldız olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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