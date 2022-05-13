Hatay'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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Hatay'da trafik kazası: 5 yaralı

13.05.2022 19:29
Hatay'da trafik kazası: 5 yaralı

Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karacami Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde seyreden Sabri K. idaresindeki 31 AHE 913 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımı aşıp yol kenarındaki palmiye ağacına çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada araç sürücü Sabri K. ile araçta bulunan 5 kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Hatay'da trafik kazası: 5 yaralı
Hatay'da trafik kazası: 5 yaralı
Hatay'da trafik kazası: 5 yaralı
Hatay'da trafik kazası: 5 yaralı

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Son dakika haber: Trafik kazasında otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı Son dakika haber: Trafik kazasında otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Otomobil, Tragger, Hatay, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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