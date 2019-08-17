Hatay'da trafik kazası: 6 yaralı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Hatay Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:25 Kaynak: AA
'ın Kırıkhan
ilçesinde devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Mehmet Altunçay yönetimindeki 31 DU 339 plakalı otomobil, Antakya-Kırıkhan kara yolu Topboğazı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra devrildi.
Kaza yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yaralanan sürücü ile araçtaki 5 kişiyi otomobilden çıkarttı.
Yaralılar ambulanslarla Mustafa Kemal Üniversitesi
Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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