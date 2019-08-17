Son Dakika Haberleri: Hatay'da trafik kazası: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Hatay'da trafik kazası: 6 yaralı

1 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Hatay'da trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Mehmet Altunçay yönetimindeki 31 DU 339 plakalı otomobil, Antakya-Kırıkhan kara yolu Topboğazı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra devrildi.
Kaza yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yaralanan sürücü ile araçtaki 5 kişiyi otomobilden çıkarttı.
Yaralılar ambulanslarla Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kırıkhan, Antakya, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



100 mezarın yıkılıp üzerine yazı yazılmasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı
Burhan Kuzu, otoyol paylaşımıyla olay olan Demet Akalın'a destek oldu İstanbul'u teslim alan şiddetli yağmur ne zaman bitecek? İstanbul'da yağmur hayatı felç etti: Yollar su altında kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 14:34:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da trafik kazası: 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]