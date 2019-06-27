Son Dakika Haberleri: Hatay'da trafik kazası: 7 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Hatay'da trafik kazası: 7 yaralı

1 saat önce

Dörtyol ilçesinde yolcu otobüsüyle tırın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Hatay'da trafik kazası: 7 yaralı, System.String[]
Dörtyol ilçesinde yolcu otobüsüyle tırın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'dan Hatay'a gitmekte olan Şaban Polat'ın kullandığı 21 GS 925 plakalı yolcu otobüsü ile Nadir Demir'in kullandığı 31 V 9641 plakalı tır Dörtyol otoyol girişinde çarpıştı.
Kazada yaralanan otobüs şoförü Polat ile 6 yolcu 112 acil sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:14 Kaynak: AA
Diyarbakır, Hatay, Dörtyol, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Japonya'da konuşan Erdoğan, Türkiye'de kadın üniversitesi için talimat verdi Kuzu göbeği mantarının kilogramı 250 euroya ihraç ediliyor Uyuşturucu kullanma suçundan hapis cezası alan rapçi Ezhel aylık gelirini açıkladı Erdoğan, ABD yaptırım uygularsa Türkiye'nin atacağı adımı açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 11:44:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da trafik kazası: 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]