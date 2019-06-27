Hatay'da trafik kazası: 7 yaralı
1 saat önce
Dörtyol ilçesinde yolcu otobüsüyle tırın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Dörtyol
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:14 Kaynak: AA
ilçesinde yolcu otobüsüyle tırın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır
'dan Hatay
'a gitmekte olan Şaban Polat'ın kullandığı 21 GS 925 plakalı yolcu otobüsü ile Nadir Demir'in kullandığı 31 V 9641 plakalı tır Dörtyol otoyol girişinde çarpıştı.
Kazada yaralanan otobüs şoförü Polat ile 6 yolcu 112 acil sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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