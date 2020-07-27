Hatay'da trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika

Hatay'da trafik kazası: 7 yaralı

HATAY - Hatay'ın Altınözü- Antakya karayolunda ki trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Hatay'ın Altınözü - Antakya karayolunda O.B. kontrolündeki 31 ACY 599 plakalı otomobil ile A.G. kontrolündeki 31 ED 794 plakalı otomobil, Altınkaya mevkiinde çarpıştı. Olay gören çevrede ki vatandaşlar hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar güçlükle araç içerisinden çıkarılırken, olay yerine gelen ambulanslar ile Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol geri açılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.