Son Dakika Haberleri: Hatay'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

Hatay'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

1 saat önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde otomobilin "pat pat" olarak isimlendirilen tarım aracına çarpması sonucu 8 Suriyeli yaralandı.

Hatay'da Trafik Kazası: 8 Yaralı, System.String[]
Hatay'ın Altınözü ilçesinde otomobilin "pat pat" olarak isimlendirilen tarım aracına çarpması sonucu 8 Suriyeli yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 HB 394 plakalı otomobil Altınözü Çevreyolu üzerinde önünde seyreden "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracına çarptı.

Kazada, tarım aracındaki aralarında çocuklarında bulunduğu Suriye uyruklu 8 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Antakya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:05 Kaynak: AA
Altınözü, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fındık Üreticisi Gübre Fiyatlarından Şikayetçi Cumhurbaşkanlığından İtalya'nın Sözde Ermeni Soykırımıyla İlgili Talebine Sert Tepki İmamoğlu, "En Büyük Mağdur Binali Yıldırım" Deyip Rakibine Seslendi: Yerinde Olsam Onların Yüzüne Bakmam İspanya'da Çalındı, Muğla'da Yakalandı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 00:48:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da Trafik Kazası: 8 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]