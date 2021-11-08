Uygulama noktasında aracın çarptığı polis memuru şehit oldu - Son Dakika

Uygulama noktasında aracın çarptığı polis memuru şehit oldu

HATAY - Hatay'da uygulama noktasında görevli polis memuru Memuru Davut Kaplan'a araç çarptı. Yaralanan Kaplan, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Hassa İlçe Emniyet Amirliği kadrosunda görevli Polis memuru Davut Kaplan meydana gelen yaralamalı trafik kazasında yaralandı. Kaldırıldığı Hassa Devlet hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen 19.10 sıralarında kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.