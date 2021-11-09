Dün Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, trafik kazasında yaralanan polis memuru Davut Kaplan'ın kaldırıldığı Hassa Devlet Hastanesi 'nde şehit düştüğü bildirilmişti.

Törene, şehidin yakınları, meslektaşları, Vali Rahmi Doğan , İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve diğer ilgililer katıldı.

İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından dua edilmesinin ardından şehit Kaplan'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde, Davut Kaplan (51) için düzenlenen törende şehidin öz geçmişi okundu.

Hatay 'ın Hassa ilçesinde yol uygulamasında bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Davut Kaplan 'ın cenazesi, törenin ardından memleketi Osmaniye 'ye uğurlandı.

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