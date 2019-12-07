Son Dakika Haberleri: Hatay'da trafodan kablo çalan hırsızlar mahalleyi elektriksiz bıraktı
Son Dakika Güncel Hatay'da trafodan kablo çalan hırsızlar mahalleyi elektriksiz bıraktı - Son Dakika

Hatay'da trafodan kablo çalan hırsızlar mahalleyi elektriksiz bıraktı

6 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafo kabloları çalınması nedeniyle bir mahalle elektriksiz kaldı.

Hatay'da trafodan kablo çalan hırsızlar mahalleyi elektriksiz bıraktı, System.String[]

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafo kabloları çalınması nedeniyle bir mahalle elektriksiz kaldı.

Karakese Mahallesi'nde elektriklerin kesilmesi üzerine vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Söz konusu adrese gelen ekipler, yaptıkları incelede mahalleye elektrik verilen trafodan 120 metre kablonun çalındığını tespit etti.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın mahalleye akım verildi.

Jandarma şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Karakese, Dörtyol, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 08:38 Kaynak: AA
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