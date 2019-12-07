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Hatay'da trafodan kablo çalan hırsızlar mahalleyi elektriksiz bıraktı
6 saat önce
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafo kabloları çalınması nedeniyle bir mahalle elektriksiz kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 08:38 Kaynak: AA
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafo kabloları çalınması nedeniyle bir mahalle elektriksiz kaldı.
Karakese Mahallesi'nde elektriklerin kesilmesi üzerine vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Söz konusu adrese gelen ekipler, yaptıkları incelede mahalleye elektrik verilen trafodan 120 metre kablonun çalındığını tespit etti.
Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın mahalleye akım verildi.
Jandarma şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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