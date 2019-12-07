Hatay'da trafodan kablo çalan hırsızlar mahalleyi elektriksiz bıraktı

Söz konusu adrese gelen ekipler, yaptıkları incelede mahalleye elektrik verilen trafodan 120 metre kablonun çalındığını tespit etti.

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