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Hatay'da traktör devrildi: 1 ölü

2 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde orman kesim sahasında devrilen traktörün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Hatay'da traktör devrildi: 1 ölü, System.String[]

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde orman kesim sahasında devrilen traktörün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Amanoslar dağı eteklerinde bulunan Çukurbanraz mevkiinde orman kesim sahasında kesimi yapılan ağaçları traktörle yükleme alanına taşıma esnasında devrilen traktörün altında kalan Mehmet Duran (44) isimli şahıs hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitiren Mehmet Duran'ın cansız bedeni bulunduğu ormanlık alandan alınarak Dörtyol devlet hastanesi getirildi. - HATAY

Mehmet Duran, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:44 Kaynak: İHA
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