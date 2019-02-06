Hatay'da Traktör Devrildi: 15 Yaralı
23 dakika önce
Hatay'ın Payas ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Hatay
'ın Payas
ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Payas ilçesinde Fatih Mahallesi
Fahreetin Altay
Caddesi'nde tarım işçilerini taşıyan 31 TR 755 plakalı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kadın işçi yaralandı. Vatandaşlar tarafından kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar Dörtyol
ve İskenderun
'daki hastanelere kaldırıldı. - HATAY
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:04 Kaynak: İHA
Çalıştığı İnşaattan 'Az Kaldı Bitecek' Notuyla Paylaşım Yapan İşçiyi, İş Makinesi Canından Etti
Zam Alamayan İşçi İstifa Ederse Kıdem Tazminatı Alamıyor
"Trafik Var" Diyerek Yolcuları İndiren Taksici, Para Vermeyen Yolculara Tepki Gösterdi
Namaz Kılmak İçin Otobüsün Durmasını İsteyen Yolcu, Şoför ve Muavinden Tekme Tokat Dayak Yedi