Hatay'da traktör römorkunda 9 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde traktör römorkunda 9 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Güzelyurt Mahallesi kırsalındaki bir traktör römorkunda arama yaptı.

Aramada çuvallar içerisine gizlenmiş 9 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ekipler traktörün sahibi S.B'yi gözaltına aldı.