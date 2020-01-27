Hatay'da traktör römorkunda 9 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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Hatay'da traktör römorkunda 9 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirildi
6 saat önce
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde traktör römorkunda 9 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:20 Kaynak: AA
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde traktör römorkunda 9 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Güzelyurt Mahallesi kırsalındaki bir traktör römorkunda arama yaptı.
Aramada çuvallar içerisine gizlenmiş 9 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Ekipler traktörün sahibi S.B'yi gözaltına aldı.
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