Hatay'da traktörün çarptığı asker şehit oldu
1 saat önce
Hatay'ın Altınözü ilçesinde uygulama noktasında traktörün çarptığı asker şehit oldu.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:38 Kaynak: AA
Hatay'ın Altınözü ilçesinde uygulama noktasında traktörün çarptığı asker şehit oldu.
Alınan bilgiye göre, Suriye sınırındaki Bohşin Mahallesi kırsalında bulunan uygulama noktasında sürücüsünün durmaya çalıştığı traktör görevli askere çarptı.
Kazada ağır yaralanan asker şehit oldu.
Traktör sürücüsü gözaltına alındı.
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