Son Dakika Haberleri: Hatay'da, traktörün çarptığı asker şehit oldu
Son Dakika Güncel Haber

Hatay'da, traktörün çarptığı asker şehit oldu

1 saat önce

HATAY'ın Antakya ilçesinde, kadın sürücünün fren yerine gaza basması sonucu hızlanan traktör kontrol noktasında görevli askere çarptı.

Hatay'da, traktörün çarptığı asker şehit oldu, System.String[]

HATAY'ın Antakya ilçesinde, kadın sürücünün fren yerine gaza basması sonucu hızlanan traktör kontrol noktasında görevli askere çarptı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan asker yolda şehit oldu.

Olay, akşam saatlerinde Suriye sınırı yakınındaki ilçeye bağlı Bohşin Mahallesi'nde meydana geldi. Sınır güvenliğinde görevli askerlerin kontrol noktasına traktörle gelen ismi öğrenilemeyen kadın sürücü iddiaya göre, fren yerine gaza bastı. Bu sırada hızlanan traktör, kontrol noktasındaki bir askere çarptı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan asker, hastaneye götürülürken yolda şehit düştü.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çatıda yuva yapan arılar, ev halkında büyük paniğe neden oldu
Eritre milli takımının 5 oyuncusu turnuva için gittikleri Uganda'da kaybolcu Hatay'da traktörün çarptığı asker şehit oldu Mansur Yavaş'ın talimatıyla dar gelirli ailelerin çocuklarına eğitim desteği yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 23:08:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da, traktörün çarptığı asker şehit oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]