Hatay'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika

Merkez Antakya ilçesinde, lise öğrencilerinin projelerinin sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Fuarın açılışına, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Öztürk, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zülale Yılmaz, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Bekir Kocaoğlan ile Naciye Alca, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 23 proje lisenin kütüphane salonunda sergilendi.

Öztürk ve davetliler öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri incelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öztürk, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.