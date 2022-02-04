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Hatay'da tüp ve soba çalan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Hatay'da tüp ve soba çalan 5 kişi tutuklandı

04.02.2022 17:33
Hatay'da tüp ve soba çalan 5 kişi tutuklandı

Hatay'ın Payas ilçesinde LPG tüpü ve odun sobası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde LPG tüpü ve odun sobası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesinde 8 adet tüp, 1 adet soba, 1 adet demir merdiven çalınması ile ilgili olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, çalışma yaptı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların İ.Ç., A.C.B., Y.A., E.Ç. ile S.S. olduğu belirlendi.

Bir evde oldukları tespit edilen 5 şüpheli yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

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Hisarcık, Fatih, Payas, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da tüp ve soba çalan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da tüp ve soba çalan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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