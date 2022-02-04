Üye Girişi
Hatay'da tüp ve soba çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Hatay'da tüp ve soba çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

04.02.2022 17:57
Hatay'da tüp ve soba çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Payas ilçesinde tüp ve soba çaldıkları öne sürülen 5 zanlı cezaevine gönderildi.

Hatay'ın Payas ilçesinde tüp ve soba çaldıkları öne sürülen 5 zanlı cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde bir mağazadan 8 tüp ve soba çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından şüphelilerin eşkalini belirleyen polis, 5 zanlıyı saklandıkları adreste çalıntı malzemelerle yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Payas, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da tüp ve soba çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:00 Samsun'da Atatürk heykeline saldırı olayında AK Parti'den ilk açıklama: Saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz
17:56 E-Devlet'ten yeni hizmet! Miras bırakan kişinin hangi bankada hesabı olup olmadığına artık daha kolay ulaşılabilecek
17:38 Görevliler çok şaşkın! Pentagon'da güvenlikli bölgeye giren tavuk kıskıvrak yakalandı
17:36 Taraftarın paylaşımı ortalığı birbirine kattı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e açtı ağzını yumdu gözünü
17:17 Beşiktaş'ın yıldızı Aslan oluyor! Galatasaray Cyle Larin'i kadrosuna katmak istiyor
17:09 Kamu işçisine yüzde 2,5'luk ek zam verildi
17:08 Ekrem İmamoğlu: O liyakatsiz şahsiyet bakan yardımcılığı yapsın, ahlaksızlığa adım atmasın
16:39 Başarılı oyuncu Gürgen Öz, elektrik faturasını "Öp beni, yut beni" remiksiyle sosyal medyada paylaştı
16:39 Ozan Tufan dün geldi, bugün İsmail Kartal'ın kapısını çaldı!
16:35 Tek tek hesapladılar! İşte 2021'deki alım düzeyine ulaşmak için ödenmesi gereken asgari ücret
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 18:07:13. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'da tüp ve soba çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement