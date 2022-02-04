Hatay'ın Payas ilçesinde tüp ve soba çaldıkları öne sürülen 5 zanlı cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde bir mağazadan 8 tüp ve soba çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarından şüphelilerin eşkalini belirleyen polis, 5 zanlıyı saklandıkları adreste çalıntı malzemelerle yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hatay'da tüp ve soba çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika