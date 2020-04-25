Hatay'da turfanda soğan hasadı başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hatay'da turfanda soğan hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi

Hatay'da turfanda soğan hasadı başladı

6 saat önce

Hatay'ın en verimli topraklarının bulunduğu Amik Ovası'nda 20 bin dekar alanda üretimi yapılan turfanda soğan hasadı başladı.

Hatay'da turfanda soğan hasadı başladı, System.String[]

Hatay'ın en verimli topraklarının bulunduğu Amik Ovası'nda 20 bin dekar alanda üretimi yapılan turfanda soğan hasadı başladı. Hasat mayıs ayının sonuna kadar devam edecek.


Hatay'da Amik Ovası'nda gerçekleştirilen turfanda soğan hasadı başlarken, mayıs ayının sonuna kadar devam edecek. Hatay genelinde 20 bin dekar araziye ekilen soğanlardan dekar başına 3 ile 5 ton arasında ürün elde ediliyor. Ülkenin farklı illerinden gelen tarım işçileri sökümünü yaptıkları soğanları kestikten sonra çuvallara doldurarak sevkiyata hazır hale getiriyor. Daha sonra kamyonlara yüklenen soğanlar Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderiliyor.


Amik ovasındaki üreticilerden Yıldırım Doğu, soğanın ortalama 1 lira 10 kuruştan tarladan satıldığını belirterek "Erkenci soğanın ekimini yaptık ve şimdiler de hasadını yapıyoruz. Hasat dönemi de iyi gidiyor, toplamaya başladık. İşçi konusunda İlçe Tarım Müdürlüğü'nden izin aldığımız için kısıtlamadan dolayı bir sıkıntı yaşamadık. Sosyal mesafeyi koruyarak işçilerimiz tarlada çalışmaya devam ediyor. İzin verilen sayı 20 işçi. Erkenci soğan olduğu için çok faza tonajımız olmuyor. Ortalama 4-5 ton ürün alabiliyoruz. Hasadın ilk günlerinde 2 lira 10 kuruş idi ama o fiyatlarda fazla sevkiyat yapamadık. Şu anda ise fiyatlar 1 lira 10 kuruşa satılıyor, ihracatın kapalı olmasından dolayı. İhracat açıldığı zaman fiyatlar yeniden yükselir. Soğan hasadı bitmeden ihracat inşallah açılır bizde mağdur olmadan iyi fiyata satarız" dedi.


Genel olarak Türkiye içi sebze hallerine gönderdiklerini belirten Doğu tarladan çıkış fiyatı ile tezgahta ki fiyatların çok farklı olduğunu belirterek "virüsten dolayı satışlarımız biraz zayıf. Bizim temennimiz ihracatın açılması. Bizim sattığımız fiyat ile tezgahta ki fiyat 3-4 kat fazla. Tarladan çıkışı 1 lira 10 kuruş olan soğanın tezgahta ortalama 2 liradan satılması lazım. Ama 4 lira gibi rakamlara satılırsa, halkımız da üretici de mağdur olur" ifadelerine yer verdi. - HATAY

Amik Ovası, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 09:21 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu yağına talep arttı Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı Evinin bahçesine kurduğu serada 100 bin fide üretiyor Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor Koronavirüsten ekonomik olarak etkilenen kiracılar indirim için mahkemeye başvurabilir Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde Yerli solunum cihazının üretim sürecini anlatan Bakan Varank: Mühendislerimiz Milli Mücadele şuuruyla hareket etti Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince profesyonel tarıma geçti Dardanel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş
Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu         
14:48
Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi         
14:44
Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez         
14:22
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı         
14:12
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı         
14:12
Bakırköy'de bir kişi, Bakırköy'de bir kişi, "Çantamda bomba var" diyerek Marmaray'ın raylarına oturdu         
14:10
Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı         
13:48
10 yıl önce ablasının intiharına şahit olan kız çocuğu, ahırın tavanına iple asılmış halde bulundu 10 yıl önce ablasının intiharına şahit olan kız çocuğu, ahırın tavanına iple asılmış halde bulundu         
13:31
İBB'nin 23 Nisan için dağıttığı kitapçıkta yer alan görseller büyük tepki çekti İBB'nin 23 Nisan için dağıttığı kitapçıkta yer alan görseller büyük tepki çekti         
13:29
'Karanlığın Kraliçesi' lakaplı siyahi manken Nyakim Gatwech, ten rengiyle Guinness rekorlar kitabına girdi 'Karanlığın Kraliçesi' lakaplı siyahi manken Nyakim Gatwech, ten rengiyle Guinness rekorlar kitabına girdi         
13:29
Newcastle United'ın gözü Gareth Bale, Arturo Vidal ve Edison Cavani'de Newcastle United'ın gözü Gareth Bale, Arturo Vidal ve Edison Cavani'de         
13:26
Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor Çocuklara dağıtılan kitaplardaki tartışmalı görsellerle ilgili İmamoğlu suskunluğunu koruyor         
13:12
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, kağıt toplayıcısına verilen cezanın silinmesini istedi         
13:05
Koronavirüs için atılan adımların toplam maliyeti 200 milyar TL'ye ulaştı Koronavirüs için atılan adımların toplam maliyeti 200 milyar TL'ye ulaştı         
12:50
HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi HES Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Emre Demir'e teklif geldi         
12:27
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü         
12:23
Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü         
12:21
Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu Tartışma yaratan görsel sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu         
12:13
Ülke tarihine geçti! İtalyan model Bianca Dobroiu'nun koronavirüs testi 55 gündür pozitif Ülke tarihine geçti! İtalyan model Bianca Dobroiu'nun koronavirüs testi 55 gündür pozitif         
12:13
Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek yapıyor Kestel Belediyesi görevlileri, dezenfeksiyon çalışmalarını Bursaspor'un şampiyon kadrosunu tulumlara işleyerek yapıyor         
12:07
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı         
12:06
AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş         
12:04
Dardanel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek Dardanel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek         
12:02
Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü         
12:00
Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince profesyonel tarıma geçti Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince profesyonel tarıma geçti         
11:50
Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum Falcao, transfer iddialarına noktayı koydu: Gelen tekliflerle ilgilenmiyorum         
11:40
68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu 68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu         
11:39
Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı         
11:36
Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden çıkamayan kadın, ayağa kalkabilmek için yardım bekliyor Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden çıkamayan kadın, ayağa kalkabilmek için yardım bekliyor         
11:33
Beyazıt Öztürk'ün köpeği hayatını kaybetti Beyazıt Öztürk'ün köpeği hayatını kaybetti         
11:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2020 15:31:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'da turfanda soğan hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]