Hatay'da Turizm Strateji ve Eylem Planı Çalıştayı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Suriye'deki iç savaş nedeniyle geçmişte bazı kişilerin güvenlik kaygısıyla Hatay'a ve bölgeye gelmeyi ertelediğini anımsatarak, "Bugün itibariyle baktığımızda artık bu kaygı giderildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Suriye'deki iç savaş nedeniyle geçmişte bazı kişilerin güvenlik kaygısıyla Hatay'a ve bölgeye gelmeyi ertelediğini anımsatarak, "Bugün itibariyle baktığımızda artık bu kaygı giderildi." dedi.

Hatay Valiliği himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının ortaklığında "Hatay İli Turizm Stratejisi ve Eylem Planı Çalıştayı " düzenlendi.

Vali Rahmi Doğan, Antakya'da bir otelde gerçekleşen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Hatay'ın turizmden hak ettiği payı almadığını belirterek, göreve geldiği ilk günden itibaren önceliğinin turizm olduğunu söyledi.

Valilik olarak turizm konusunda bir takım çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Doğan, şöyle konuştu:

"Türkiye turizm anlamında bir cazibe merkezi, dünyanın dikkatini çekiyor. Diğer turizm beldelerimiz buradan hak ettiği payı alırken bizim denizi, yaylası, tarih ve kültürü olan bir şehir olarak buradan pay alamamış olmamız veya az alıyor olmamız sorgulamamız gereken bir durum. Valilik olarak bir takım çalışmalar yürütüyoruz. Sektörle zaman zaman farklı gruplarla bir araya geliyoruz ve onların talep ve isteklerini dinliyoruz. Turizm anlamında baktığımızda avantajlarımız var, dezavantajlarımız var ve yapmamız gerekenler var. Bunları da değerlendireceğiz."

Turizm gelirleri bakımından dünyadan örnekler veren Doğan, Paris'e, Madrid'e, Barcelona'ya gelen insan sayısına ve buralara bıraktıkları dövize bakıldığında, Türkiye'deki turizmin çok ucuz olduğunu, gelen turist sayısının fazla olmasına rağmen bıraktığı getirinin düşük olduğunun görülebileceğini bildirdi.

Hatay'ın da benzer bir durumda olduğunu, her şeyin olmasına rağmen yeterli turistin gelmediğine dikkate çeken Doğan, "Genelde iç turizme hitap eden bir yapımız var ve gelen bu yerli turistle, Hatay'a bırakmış olduğu para miktarına baktığımızda da rakamlar oldukça düşük. Bizim bunu artırmamız lazım." dedi.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın Hatay'ı olumsuz etkilediğinin altını çizen Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlar güvenlik kaygısıyla Hatay'a ve bölgeye gelmeyi ertelemişti ama bugün itibariyle baktığımızda artık bu kaygı giderildi. İnsanlarda artık Hatay'a gelirken herhangi bir güvenlik sorunu yaşamayacağı algısının yerleştiği kanaatindeyim. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan hem Zeytin Dalı Harekatı hem Fırat Kalkanı Harekatı ve sınırda alınan tedbirler neticesinde bugün itibariyle Hatay huzur ve güvene kavuşmuştur."

Doğan, kentteki altyapı eksiklerinin giderilmesi anlamında yerel yöneticilere büyük görevler düştüğünü sözlerine ekledi.

İl Kütür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör de 2023 Türkiye Turizm Stratejisi Kavramsal Eylem Planı'na göre Hatay'ın "İnanç koridoru" kapsamına alındığı ve 2017 yılında da UNESCO tarafından yaratıcı şehirler kapsamında gastronomi şehri ilan edildiğini hatırlattı.

Hatay'da 2021 yılında EXPO'nun yapılmasının uygun görüldüğünü de anımsatan Işıkgör, kentin en önemli turizm değerlerinin kültür, gastronomi, inanç, sağlık, deniz, eğlence, alışveriş ve eko turizmi olduğunu kaydetti.

Çalıştayda Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Abdulkadir Teksöz ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin de birer konuşma yaptı.

Toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum müdürleri ve turizm acentası temsilcileri katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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