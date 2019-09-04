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Hatay'da turizm toplantısı

2 saat önce

Hatay'da AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman ve Sabahat Özgürsoy Çelik'in de katılımlarıyla turizm toplantısı düzenlendi.

Hatay'da turizm toplantısı, System.String[]

Hatay'da AK Parti Hatay Milletvekilleri Hüseyin Yayman ve Sabahat Özgürsoy Çelik'in de katılımlarıyla turizm toplantısı düzenlendi.

Hatay Esnaf Odaları Birliği'ndeki toplantıda konuşan Yayman, geçtiğimiz günlerdeki toplantıda, eski Antakya evlerinin bulunduğu Kurtuluş Caddesi'nde iyileştirme çalışmaları yapılması kararının alındığını vurguladı.

Caddenin boydan boya iyileştirileceğini vurgulayan Yayman, "Bu caddenin trafiğe kapatılıp alternatif cadde açılması için tüm parti milletvekilleriyle bir araya gelindi. En kısa sürede ihalesi yapılacak. Burası tarihi şanına yakışır bir görüntüye kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Hatay'ın kurtuluşunun turizmde olduğunu düşünenlerden birisi olduğunu aktaran Yayman, kentte turizmin çok önemli bir gelir kapısı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik de kentte turizm alanında yapılması planlanan projelerden bahsetti.

Görüş önerilerinin aldığı toplantıya İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, Hatay Esnaf Odaları Birliği Başkanı Abdulkadir Teksöz, turizm dernek başkanları ve işletme temsilcileri katıldı.

Sabahat Özgürsoy Çelik, AK Parti, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:02 Kaynak: AA
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