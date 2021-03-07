"Türk-İş Şehit Korgeneral Osman Erbaş ve Kadın İşçiler Hatıra Ormanı" oluşturuldu - Son Dakika

"Türk-İş Şehit Korgeneral Osman Erbaş ve Kadın İşçiler Hatıra Ormanı" oluşturuldu

07.03.2021 13:33

Hatay'ın Belen ilçesinde oluşturulan "Türk-İş Şehit Korgeneral Osman Erbaş ve Türk-İş Kadın İşçiler" hatıra ormanı için fidan dikildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde oluşturulan "Türk-İş Şehit Korgeneral Osman Erbaş ve Türk-İş Kadın İşçiler" hatıra ormanı için fidan dikildi.

Vali Rahmi Doğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türk-İş tarafından Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu bahçesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da katılımıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğinde, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayarak düşen helikopterde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Doğan, "Kadınlarımız baş tacı, anamız, bacımız. Hayatımızın her noktasında bize yol gösteren, yanımızda bizimle birlikte yürüyen, kahrımızı çeken, dertlerimizle dertlenen analarımıza, bacılarımıza, eşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl kentin farklı yerlerinde 3 büyük orman yangını çıktığını anımsatan Doğan, bu yangınlara tüm imkanlarıyla müdahale ettiklerini vurguladı.

Doğan, yanan alanlarda fidanları toprakla buluşturduklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Gerek sivil toplum kuruluşları gerek futbol kulüplerimiz gerekse de insanlarımız yanan ormanları fidanla tekrar toprakla buluşturmak için büyük gayret gösterdiler. Kampanyalar düzenlendi. Programlar yapıldı. Fidan gönderildi, bu fidanları toprakla buluşturduk. Bugün de Türk-İş'in önderliğinde arkadaşlarımız geldiler. Bazı fidanları toprakla buluşturacağız. İnşallah bunlar yeşerecek. Toprağımıza, havamıza, suyumuza katkıda bulunacak."

"Nerde lazımsak bu ülke için biz oradayız"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da her yıl Tarım ve Orman Bakanlığının uygun gördüğü yerde "kadınlar ormanı" oluşturduklarını anımsatarak bu yılki ormanı şehitler anısına yapacaklarını vurguladı.

Dünya Kadınlar Günü'nü, Türk-İş olarak Diyarbakır'da kutlayacaklarını aktaran Atalay, "Dünyanın en emekçi annesi, evladını arayan anne. Biz yarın onları ziyaret edeceğiz." dedi.

Ergün Atalay, Türk-İş'in ihtiyaç duyulan yerlerde olmaya devam ettiğini söyledi.

Atalay, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek "Herkes şiddet dilini kullanmadan, hakaret etmeden bu ülkede her şeyi istediği gibi söylesin ama milli meselelerde beraber olmak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadınların özellikle temsil makamlarında önemli görevler üstlendiğini ve bu süreçte el üstünde tutulduğunu ifade etti.

Etkinliğe AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi, Hacı Bayram Türkoğlu ile Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ve kadın işçiler de katıldı.

Türk-İş Şehit Korgeneral Osman Erbaş ve Kadın İşçiler Hatıra Ormanı oluşturuldu
Türk-İş Şehit Korgeneral Osman Erbaş ve Kadın İşçiler Hatıra Ormanı oluşturuldu
Türk-İş Şehit Korgeneral Osman Erbaş ve Kadın İşçiler Hatıra Ormanı oluşturuldu
Türk-İş Şehit Korgeneral Osman Erbaş ve Kadın İşçiler Hatıra Ormanı oluşturuldu

Osman Erbaş, Türk İş, Hatay, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Türk-İş Şehit Korgeneral Osman Erbaş ve Kadın İşçiler Hatıra Ormanı' oluşturuldu - Son Dakika


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