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Türk Kızılay'ın "Göç ve Çocuk" konulu resim sergisi açıldı - Son Dakika

Türk Kızılay'ın "Göç ve Çocuk" konulu resim sergisi açıldı

11.11.2021 12:14
Türk Kızılay'ın

Hatay'da, Türk Kızılayın göçmen çocukların dramını anlatan "Göç ve Çocuk" konulu resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Hatay'da, Türk Kızılayın göçmen çocukların dramını anlatan "Göç ve Çocuk" konulu resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Antakya Nedime Keser Akşam Sanat Okulundaki açılışta, kurumlarının toplum merkezlerinin herkese elini uzatan, insanı güçlendirmeye, toplumdaki kıymetini muhafaza etmeye, onurunu korumaya ve hayatını kolaylaştırmaya çalıştığını söyledi.

Bölgedeki herkese hizmet sunan Türk Kızılay toplum merkezlerinin sadece sığınmacılara hizmet vermediğini anlatan Kınık şöyle konuştu:

"Istırapları ya da o ıstırabı dindirmeye çalışan gayretleri bir sanatçı gözüyle ele alan kıymetli bir serginin açılışını yapmak üzere toplandık. Bu, insanın derdini insana sanatla anlatmaya çalışan bir gayret. Bu gayreti biz çok önemsiyoruz. Bunun için Kızılay bünyesinde adı Kızılay Sanat olan bir müessese kurduk. Önümüzdeki ayın başında da Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'miz gerçekleşecek."

Kınık, sayılarını artırmaya çalıştıkları bu merkezlerin meslek edindirme, dil, koruma, çağrı merkezleri ve psikososyal programlarla geniş bir alanda hizmet verdiğini anlattı.

" Reyhanlı'da büyük bir afet ve insani yardım lojistik merkezi kuruyoruz"

Hatay'da şube yöneticileriyle bir araya geleceklerini ifade eden Kınık sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatay, Kızılaycılığı zirvesinde yürüten bir şehir. 'Tüm Hataylılar bir Kızılaycı' desem abartmış olmam. Bir ensar ve yardımlaşma şehri. Buradaki projelerimizi de bu toplantıda ele alacağız. Burada çok sayıda yatırımımız var. Yeni yatırımlarımız da olacak. Reyhanlı'da büyük bir afet ve insani yardım lojistik merkezi kuruyoruz. Burası hem Hatay'da hem de sınır ötesi yardımlarımızda sistemimizi güçlendirecek bir yer olacak. Burada yapacağımız ilk yardım merkezleri, toplum merkezleri, gönüllülük merkezleri ve ilçe şubelerimizin fiziksel kapasitelerinin artırılması, araç gereç personel teminleriyle de Hatay'ın her ilçesinde her noktasında Kızılaycılık faaliyetlerini siz bağışçı ve gönüllülerimizin desteğiyle sürdürmeye devam edeceğiz."

Kınık, serginin açılmasında emeği geçen sanatçı Hatice Bal ve tüm ressamlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

Üç gün açık kalacak sergide, Türk Kızılayın insani yardım faaliyetleri sırasında çekilen fotoğrafların 15 ressam tarafından tuvale işlenmesiyle oluşturulan resimler yer alıyor.

Türk Kızılay'ın Göç ve Çocuk konulu resim sergisi açıldı
Türk Kızılay'ın Göç ve Çocuk konulu resim sergisi açıldı
Türk Kızılay'ın Göç ve Çocuk konulu resim sergisi açıldı
Türk Kızılay'ın Göç ve Çocuk konulu resim sergisi açıldı
Türk Kızılay'ın Göç ve Çocuk konulu resim sergisi açıldı
Türk Kızılay'ın Göç ve Çocuk konulu resim sergisi açıldı
Türk Kızılay'ın Göç ve Çocuk konulu resim sergisi açıldı
Türk Kızılay'ın Göç ve Çocuk konulu resim sergisi açıldı
Türk Kızılay'ın Göç ve Çocuk konulu resim sergisi açıldı

Kızılay, Hatay, Türk, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay'ın 'Göç ve Çocuk' konulu resim sergisi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Kızılay'ın "Göç ve Çocuk" konulu resim sergisi açıldı - Son Dakika
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