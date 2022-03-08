Hatay'da Türk ve yabancı uyruklu kadınlar yemekte buluştu - Son Dakika
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Hatay'da Türk ve yabancı uyruklu kadınlar yemekte buluştu

08.03.2022 18:13
Hatay'da Türk ve yabancı uyruklu kadınlar yemekte buluştu

Hatay'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türk ve yabancı uyruklu kadınlar düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Hatay'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türk ve yabancı uyruklu kadınlar düzenlenen yemekte bir araya geldi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği iş birliğiyle Defne ilçesindeki bir çay bahçesinde organize edilen etkinliğe Türk ve yabancı uyruklu 85 kadın katıldı.

Kadınların birlikte yemek yediği, Türkçe ve Arapça şarkılar söylediği etkinlikte, kadınların sosyal hayattaki önemi vurgulanarak, faydalanabilecekleri sivil toplum kuruluşlarının projeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

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Dünya Kadınlar Günü, Hatay, Mart, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da Türk ve yabancı uyruklu kadınlar yemekte buluştu - Son Dakika


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