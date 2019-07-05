Son Dakika Haberleri: Hatay'da, Türkiye-Suriye sınırına ek önlem
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Hatay'da, Türkiye-Suriye sınırına ek önlem

1 saat önce

Hatay'da, Türkiye-Suriye sınırına ek önlemHatay'da, Suriye'den Türkiye sınırına kaçak geçişlerin önlenmesi için daha önce yapılan, beton bloklardan oluşan duvarlara ek olarak tel çit ve jiletli tel ile yeni önlemler alınıyor.

Hatay'da, Türkiye- Suriye sınırına ek önlem
Hatay'da, Suriye'den Türkiye sınırına kaçak geçişlerin önlenmesi için daha önce yapılan, beton bloklardan oluşan duvarlara ek olarak tel çit ve jiletli tel ile yeni önlemler alınıyor.
Tesislerde hazırlanan, 1 metre yüksekliğinde, 2,5 metre geniliğinde ve 1 ton ağırlığında olan beton blokların sınırdaki noktalara yerleştirilmesine devam ediliyor. Sınırda ayrıca duvarların üzerine çit konulurken, onun da üzerine jiletli tel döşeniyor. Yaklaşık 20 kilometrelik sınır hattı, 6 ayda beton duvar, çit ve jiletli tel ile örüldü. Hazırlanan 1 ton ağırlığındaki bloklar ile çit ve jiletli tellerin, sınırın Türkiye tarafına montesi sürdürülüyor.
Hatay'da, Türkiye-Suriye sınırına ek önlem
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:41 Kaynak: DHA
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