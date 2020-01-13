Hatay'da "Türkülerle, oyunlarla, ben Anadoluyum" programı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Hatay'da 'Türkülerle, oyunlarla, ben Anadoluyum' programı - Son Dakika

Hatay'da "Türkülerle, oyunlarla, ben Anadoluyum" programı

7 saat önce

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde "Türkülerle, oyunlarla, ben Anadoluyum" adlı etkinlik düzenlendi.

Hatay'da

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde "Türkülerle, oyunlarla, ben Anadoluyum" adlı etkinlik düzenlendi.

Antakya Belediyesi tarafından, Antakya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin çeşitli bölgelerine ait yöresel ürünler sergilendi.

Protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından stantların gezilmesinin ardından çeşitli yörelere ait halk oyunları oynandı, türküler okundu.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, kentlerinde Anadolu kültürünü her koldan yaşatmaya çalışacaklarını ifade etti.

Yılın her ayı bu tür etkinlikleri düzenlediklerini anlatan Yılmaz, katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, vali yardımcıları, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Antakya Belediyesi, Türkiye, Antakya, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:14 Kaynak: AA
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