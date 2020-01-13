Hatay'da "türkülerle, oyunlarla, ben Anadoluyum" programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da 'türkülerle, oyunlarla, ben Anadoluyum' programı - Son Dakika

Hatay'da "türkülerle, oyunlarla, ben Anadoluyum" programı

10 dakika önce

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde "Türkülerle, oyunlarla, ben Anadoluyum" adlı etkinlik düzenlendi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde "Türkülerle, oyunlarla, ben Anadoluyum" adlı etkinlik düzenlendi.

Antakya Belediyesi tarafından, Antakya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin çeşitli bölgelerine ait yöresel ürünler sergilendi.

Protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından stantların gezilmesinin ardından çeşitli yörelere ait halk oyunları oynandı, türküler okundu.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, kentlerinde Anadolu kültürünü her koldan yaşatmaya çalışacaklarını ifade etti.

Yılın her ayı bu tür etkinlikleri düzenlediklerini anlatan Yılmaz, katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, vali yardımcıları, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Hatay'da türkülerle, oyunlarla, ben Anadoluyum programı

Antakya Belediyesi, Türkiye, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:43 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'de en çok güvenilen dünya lideri Putin oldu
Haluk Levent, söz verdiği kas hastası Gökdeniz'e evinde konser verdi Türkiye'nin ilk ruhsatlı kadın çilingiri 30 yıldır müşterilerini şaşırtıyor Lüks ve ultra lüks otomobil satışlarında rakamlar belli oldu! Geçen sene 20 Ferrari satıldı

Son Dakika Haberleri
21:51 Tarihi eser satıcıları, Jandarma'nın planıyla yakalandı - Son Dakika
21:50 Sanık avukatı: Dilara'nın cesedi 1 ay saklandı - Son Dakika
21:50 Spor tahir büyükakın'dan merih demiral'a 'geçmiş olsun' telefonu - Son Dakika
21:50 Ürdün, Al Jazeera'nin faaliyetlerine 2 yıl aradan sonra izin verdi - Son Dakika
21:50 Bakan Kasapoğlu'ndan Merih Demiral'a "geçmiş olsun" telefonu - Son Dakika
20:38 Sokak ortasında deve kesen kasap, bu kezde tekmeli, yumruklu, sopalı kavgayla gündeme geldi - Son Dakika
20:14 İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi! 14 mahalle etkilenecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 21:53:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'da "türkülerle, oyunlarla, ben Anadoluyum" programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]