Hatay'da tütün hasadı başladı - Son Dakika

Arslanoğlu, "Hasattan sonra tütünleri askıya alıyoruz. Askıdan sonra kurutuyoruz ve bekliyoruz. Bu yıl fiyatların inşallah yüksek olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Çiftçilerden Abdülkerim Arslanoğlu, AA muhabirine, nisan ayında ektikleri ürünün hasadına başladıklarını söyledi. Eşi ve çocuklarının kendisine yardım ettiğini aktaran Arslanoğlu, bu yıl fiyatların yüksek olmasını temenni ettiklerini aktardı.

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