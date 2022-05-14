"Ulusal Karma" resim sergisi açıldı - Son Dakika

Antakya Öğretmenevi tarafından akademisyenlerin eserlerine yer verilen "Ulusal Karma" adlı resim sergisi açıldı.

Öğretmenevinde açılan sergide, ülkenin farklı yerlerinden akademisyenlerin eserleri yer aldı.

Antakya Öğretmenevi Müdürü Ömer Bilgin, açılıştaki konuşmasında, öğretmenevinde kültürel ve sanatsal çalışmalara yer verdiklerini söyledi.

Serginin dolu dolu geçmesini hedeflediklerini belirten Bilgin, "Öğretmenevi denince konaklama ve farklı hizmetlerin olduğu akıllara geliyor. Biz öğretmenevi formatını kültürel ve sanatsal etkinlikler noktasında hareketlendirelim diye bu tür etkinliklere yapmaya çalışıyoruz. Farklı farklı üniversitelerden akademisyenlerin eserlerini burada göreceksiniz. Güzel bir etkinlik olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko ve akademisyenler katıldı.