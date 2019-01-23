Son Dakika Haberleri: Hatay'da Uluslararası Kültürler Derneği Üyeleri Buluştu

Hatay'da Uluslararası Kültürler Derneği Üyeleri Buluştu

1 saat önce

Hatay Uluslararası Kültürler Derneği (UKUD), üyeleri derneğin kuruluşunun üçüncü yıl dönümünde bir araya geldi.

Hatay'da Uluslararası Kültürler Derneği Üyeleri Buluştu, System.String[]
Hatay Uluslararası Kültürler Derneği (UKUD), üyeleri derneğin kuruluşunun üçüncü yıl dönümünde bir araya geldi.

Antakya'da bir restoranda gerçekleşen toplantıda konuşma yapan dernek başkanı Adnan Taş, yıl boyunca yaptıkları faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Taş, Almanya'daki kardeş şehirlerle sürekli diyalog içinde olduklarını ve ortak projeler ürettiklerini söyledi.

Almanya dışında da Hatay ile kardeş şehir olabilecek, aynı zenginlikleri barındıran bazı kentlerle ilgili bağlantı kurduklarını ifade eden Taş, Hatay'ı uluslararası arenada en iyi şekilde tanıtmak için somut adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

Taş, Almanya'da Kiel ve Aalen şehirlerinde bir dizi ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve orada Hatay'ı anlattıklarını kaydetti.

Türkçe, Almanca ve Arapça dillerinde yazılan bir turist rehberi kitabı için çalışmalar yapacaklarını aktaran Taş, "Bu kitap Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Kiel şehri arasında yapılacak istişarelerle hazırlanacak. İki ilin tanıtımı için de son derece önemli bir adım." dedi.

Taş, ayrıca nisan ayı içinde Aalen ve Kiel'den Hatay'a gelecek bir heyeti ağırlayacaklarını ve heyete kentin zenginliğini, kültür ve hoşgörüsünü anlatacaklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya, HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:25 Kaynak: AA

Antakya, Almanya, Hatay, Güncel
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