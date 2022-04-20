Hatay'da üniversite öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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Hatay'da üniversite öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

20.04.2022 08:18
Hatay'da üniversite öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde üniversite öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde üniversite öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Konarlı Mahallesi'nde iki öğrenci grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, öğrencilerden Y.A, T.N ve E.K. çeşitli yerlerinden yaralandı.

112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı öğrencileri İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili M.A. ve M.Ü.T. gözaltına alındı. - HATAY

Hatay'da üniversite öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Hatay'da üniversite öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

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Üniversite, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da üniversite öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika


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