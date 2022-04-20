Hatay'da üniversite öğrencileri arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hatay'da üniversite öğrencileri arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

20.04.2022 01:56
Hatay'da üniversite öğrencileri arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde üniversite öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde üniversite öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Konarlı Mahallesi'nde iki öğrenci grubu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İki grubun da birbirine bıçakla saldırdığı kavgada öğrencilerden T.N, Y.A. ve E.K. bıçak darbeleriyle yaralandı.

Olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı öğrencileri İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.

Gözaltına alınan M.Ü.T. ve M. A, suç aletleriyle emniyete götürüldü.

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Üniversite, Arsuz, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da üniversite öğrencileri arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da üniversite öğrencileri arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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