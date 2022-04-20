Hatay'da 3 üniversite öğrencisinin yaralandığı bıçaklı kavga güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Hatay'da 3 üniversite öğrencisinin yaralandığı bıçaklı kavga güvenlik kamerasında

20.04.2022 14:35

Hatay'ın Arsuz ilçesinde üniversite öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde üniversite öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Konarlı Mahallesi'nde iki öğrenci grubu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İki grubun da birbirine bıçakla saldırdığı kavgada öğrencilerden T.N, Y.A. ve E.K. bıçak darbeleriyle yaralandı.

Olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı öğrencileri İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.

Gözaltına alınan M.Ü.T. ve M. A, suç aletleriyle emniyete götürüldü.

Hatay'da 3 üniversite öğrencisinin yaralandığı bıçaklı kavga güvenlik kamerasında
Hatay'da 3 üniversite öğrencisinin yaralandığı bıçaklı kavga güvenlik kamerasında
Hatay'da 3 üniversite öğrencisinin yaralandığı bıçaklı kavga güvenlik kamerasında
Hatay'da 3 üniversite öğrencisinin yaralandığı bıçaklı kavga güvenlik kamerasında
Hatay'da 3 üniversite öğrencisinin yaralandığı bıçaklı kavga güvenlik kamerasında
Hatay'da 3 üniversite öğrencisinin yaralandığı bıçaklı kavga güvenlik kamerasında

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da 3 üniversite öğrencisinin yaralandığı bıçaklı kavga güvenlik kamerasında - Son Dakika


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