Hatay'da üniversitelilerin bıçaklı kavgası: 3 yaralı, 2 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da üniversitelilerin bıçaklı kavgası: 3 yaralı, 2 gözaltı

20.04.2022 12:21
Hatay'da üniversitelilerin bıçaklı kavgası: 3 yaralı, 2 gözaltı

HATAY'ın Arsuz ilçesinde, üniversite öğrencileri arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken, 2 kişi ise gözaltına alındı.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde, üniversite öğrencileri arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken, 2 kişi ise gözaltına alındı. Kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Konarlı Mahallesi'nde iki öğrenci grubu arasında çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada öğrencilerden Y.A., T.N. ve E.K. çeşitli yerlerinden yaralandı. Öğrenciler, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kavga ile ilgili M.A. ve M.Ü.T. isimli öğrenciler de gözaltına alındı.


Hatay'da üniversitelilerin bıçaklı kavgası: 3 yaralı, 2 gözaltı
Hatay'da üniversitelilerin bıçaklı kavgası: 3 yaralı, 2 gözaltı
Hatay'da üniversitelilerin bıçaklı kavgası: 3 yaralı, 2 gözaltı
Hatay'da üniversitelilerin bıçaklı kavgası: 3 yaralı, 2 gözaltı
Hatay'da üniversitelilerin bıçaklı kavgası: 3 yaralı, 2 gözaltı
YORUMLAR
500
Son Dakika | Irmakta ölü bulunan gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi Son Dakika | Irmakta ölü bulunan gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi Yolda yürüdüğü sırada fenalaşan üniversiteli hayatını kaybetti Yolda yürüdüğü sırada fenalaşan üniversiteli hayatını kaybetti

Üniversite, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hatay'da üniversitelilerin bıçaklı kavgası: 3 yaralı, 2 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
12:22 Dolar/TL yeni günde 14,67 seviyelerinde işlem görüyor
12:21 Savcılık, Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istedi! YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçe gösterildi
12:00 Adriana Lima'nın göbeğinin şekli şaşkınlık yarattı: 20 yıllık ebeyim ilk kez böyle gördüm
11:58 İzmir'de sahte dekontu gerçek sanan talihsiz adam otomobilini dolandırıcılara kaptırdı!
11:54 Bursa'daki cezaevi aracına yönelik saldırı PKK'nın işi mi? Duran Kalkan metropolleri işaret etmişti
11:51 Üçüncü İttifak ihtimali gündeme bomba gibi düştü! Akıllarda tek bir soru: Millet İttifakı'nda kayıp yaratır mı?
11:49 Yozgat'ta üretilen koruyucu kask ve yelek Zelenski'ye gönderildi
11:48 Çöpe atılan yavru kedileri belediye görevlileri kurtardı: Belediye başkanı o anları paylaştı
11:45 Fenerbahçeli Mesut Özel, ikinci kez baba oluyor
11:38 İYİ Parti lideri Akşener'den Erdoğan'a "Bay Kriz" yakıştırması: Yakında kahve falı da bakmaya başlar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 12:29:14. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da üniversitelilerin bıçaklı kavgası: 3 yaralı, 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement