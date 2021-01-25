Üretim alanı artan muz kent ekonomisine katkı sunuyor - Son Dakika

Üretim alanı artan muz kent ekonomisine katkı sunuyor

25.01.2021 11:17

Antalya ve Mersin'in ardından muz üretimiyle adından söz ettiren Hatay'da çiftçiler, ekim alanı genişleyen ve pazar sorunu yaşanmayan muza olan talebe yetişemiyor.

Antalya ve Mersin'in ardından muz üretimiyle adından söz ettiren Hatay'da çiftçiler, ekim alanı genişleyen ve pazar sorunu yaşanmayan muza olan talebe yetişemiyor.

İklim yapısıyla 2006 yılında 5 dekarda yetiştiriciliğine başlanan verilen teşviklerle yıllar içerisinde 1121 dekara kadar ulaşan muz, üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Özellikle Arsuz ilçesinde yoğun olarak yetiştirilen muz, 37 üreticinin 700 dekardaki üretimiyle ekonomiye de önemli katkı sağlıyor. Seralardan tarım işçilerince titizlikle toplanan muzlar, yıkama ve ayıklama işlemlerinin ardından Türkiye'nin farklı şehirlerine gönderiliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Arsuz, Dörtyol, Reyhanlı, Kumlu ve Erzin ilçelerindeki üretiminin hızlı artışıyla muzun ürün deseni içindeki yerini aldığını söyledi.

Hatay'ın muz üretiminde Antalya ve Mersin'den sonra üçüncü sırada yer aldığını ifade eden Çolakoğlu, "Hatay'da dekar başına 150-180 arası muz fidanı dikimi yapılmaktadır. Kentte 5 dekarla başlanan muz üretim alanı 1121 dekara ulaştı, il ekonomisine katkısı 30 milyon 40 bin 400 lira." diye konuştu.

Çolakoğlu, muz üretiminin yaygınlaşmasıyla kentte Üçgüllük Mahallesi'nde sarartma ve paketleme tesisi kurulduğunu da belirtti.

"İhracata gerek olmadan iç pazarda tükeniyor"

Muz üreticisi Serkan Satmaz, 2011'de tanıştığı ürünü 60 dekarda yetiştirdiğini söyledi. Yıllık 9 tona kadar ürün aldığını ifade eden Satmaz, "O kadar çok talep var ki Türkiye'nin üçte birini bile karşılayamıyoruz. Serayı kurduğumuzdan beri pazar sıkıntısı yaşamadık. İhracata gerek olmadan iç pazarda tükeniyor." diye konuştu.

Atıf Gülmez de çiftçilerin çoğunun pazar sorunu olmadığı için muz yetiştiriciliğine yöneldiğini söyledi. Yıllık elde edilen muzla illerden gelen talebe yetişemediklerini altını çizen Gülmez, bu durumun kendilerini memnun ettiğini kaydetti.

Üretim alanı artan muz kent ekonomisine katkı sunuyor
Üretim alanı artan muz kent ekonomisine katkı sunuyor
Üretim alanı artan muz kent ekonomisine katkı sunuyor
Üretim alanı artan muz kent ekonomisine katkı sunuyor

Antalya, Mersin, Hatay, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Üretim alanı artan muz kent ekonomisine katkı sunuyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal deney sırasında söyledikleri yüreklere dokundu! Herkes bu çocuğu arıyor Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı 14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar "Anne beni en yakınından koruyamadın" notuyla ortaya çıktı CHP'li Aytuğ Atıcı'dan canlı yayına damga vuran sözler: Erdoğan gitsin diye canımı veririm Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı değil Başbakan olmak istiyor Gizli kamera görüntüleri, yatalak kadına şiddet uygulayan bakıcıyı ele verdi Uludağ'daki maskesiz mesafesiz parti görüntüleri, kısıtlamada evde kalan vatandaşların tepkisini çekti
Bakan Koca yeni aşamaya geçildiğini duyurdu! 80 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanıyor Bakan Koca yeni aşamaya geçildiğini duyurdu! 80 yaş üzeri vatandaşların aşılanmasına başlanıyor         
12:40
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den 3.8 milyon eurodan daha az kazanacağı kesinleşti Mesut Özil'in Fenerbahçe'den 3.8 milyon eurodan daha az kazanacağı kesinleşti         
12:11
Son Dakika: Esnaf ve sanatkarların faiz destekli kredilerinde 6 aylık taksitleri ertelenecek Son Dakika: Esnaf ve sanatkarların faiz destekli kredilerinde 6 aylık taksitleri ertelenecek         
11:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan için sadece Elazığ'da çıkan vişne mermerinden tespih yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan için sadece Elazığ'da çıkan vişne mermerinden tespih yaptı         
11:38
Boşanmak istediği kocası tarafından yüzü falçatayla kesilen Ukraynalı kadın: Cezaevinden erken çıkar diye çok korkuyorum Boşanmak istediği kocası tarafından yüzü falçatayla kesilen Ukraynalı kadın: Cezaevinden erken çıkar diye çok korkuyorum         
11:26
Telefonuna gelen mesajdaki linke tıkladı, hesabındaki 9 bin lirasından oldu Telefonuna gelen mesajdaki linke tıkladı, hesabındaki 9 bin lirasından oldu         
11:22
"Estetiğim yok" diyen Defne'yi gençlik fotoğrafları yalancı çıkarttı         
10:56
"Bahçeli'ye aşı yapan hemşire darbedildi" karikatürünü gerçekmiş gibi sunan Özlem Gürses özür diledi         
10:35
Profesör Profesör "Koronavirüsten daha tehlikeli" deyip uyardı: Yakın gelecekte hem içme hem de kullanma suyu sorunu yaşayacağız         
09:54
Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı         
09:46
Kocasıyla yıllar önce birlikte çekildiği fotoğrafı gören kadın aldatıldığını zannedince eşini bıçakladı Kocasıyla yıllar önce birlikte çekildiği fotoğrafı gören kadın aldatıldığını zannedince eşini bıçakladı         
09:42
Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine "Ortalık malı" diyen takipçisine fena patladı         
09:27
Nijerya'da Türk gemisine yapılan saldırı anı kamerada Nijerya'da Türk gemisine yapılan saldırı anı kamerada         
08:31
BBC'deki Türk turist İlker Kaleli! Ünlü oyuncunun sahneleri gündem oldu BBC'deki Türk turist İlker Kaleli! Ünlü oyuncunun sahneleri gündem oldu         
07:46
Kiracı 'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp evini yaktı, binayı dumanlar sardı Kiracı 'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp evini yaktı, binayı dumanlar sardı         
19:49
Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti         
14:55
Vatandaşa Vatandaşa "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu, Erdoğan açık ara fark attı         
13:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 12:51:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Üretim alanı artan muz kent ekonomisine katkı sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei