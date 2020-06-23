Hatay'da üretip yurt dışına "faydalı böcek" satıyorlar - Son Dakika

Hatay'da üretip yurt dışına "faydalı böcek" satıyorlar

Hatay'da iki ortak tarafından kurulan bir tesiste üretilen faydalı böcekler, narenciye, süs bitkileri ve seralarda zarar veren haşereye karşı kullanılmak üzere yurt dışına pazarlanıyor.

Hatay'da iki ortak tarafından kurulan bir tesiste üretilen faydalı böcekler, narenciye, süs bitkileri ve seralarda zarar veren haşereye karşı kullanılmak üzere yurt dışına pazarlanıyor.

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Halil Demirbaş ve Lerzan Bakırcıoğlu Erkılıç, birlikte çalıştıkları Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsünden emekli olduktan sonra biyolojik mücadelede önemli rol oynayan faydalı böcek üretmeye karar verdiler.

Erzin ilçesinde 2004 yılında kurdukları tesiste üretim için kolları sıvayan Demirbaş ve Erkılıç, çiftçilerden artan talep üzerine her geçen yıl "faydalı böcek" üretim kapasitesini arttırdılar.

"Biyoavcı" ve "Biyoarı" isimli iki türden yılda 70 milyon faydalı böcek üreten ortaklar, bunun 1 milyon 800 binini Belçika ile İsrail başta olmak üzere 7 ülkeye satıyorlar.

Türkiye'deki narenciye bahçeleri, seralar ve süs bitkilerinde kullanılmak üzere iç piyasaya yılda 21 milyon 200 bin faydalı böcek satan Demirbaş ve Erkılıç, geri kalan 43 milyon böceği ise stok olarak bekletiyor.

Hem yurt içi hem de yurt dışına faydalı böcek satıyorlar

Tesis ortaklarından Halil Demirbaş, AA muhabirine, emekli olduktan sonra bu işi yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Kurdukları tesiste yaklaşık 16 yıldır üretim gerçekleştirdiklerini dile getiren Demirbaş, "Biyoavcı" isimli böcekten yılda 25 milyon, "Biyoarı" isimli böcekten de 45 milyon üretim yaptıklarını belirtti.

Bunların özellikle narenciyede "unlubit" üretiminin biyolojik mücadelesinde kullanıldığına değinen Demirbaş, şöyle devam etti:

"Ayrıca narda, bağda ve süs bitkilerinde de kullanılabiliyor. Kapasite ve talepler artınca yurt dışına da ihraç etmeye başladık. Yıllık 1 milyon 200 bin Biyoavcı isimli böceğin ihracatını yapıyoruz. En çok talebi Belçika'dan alıyoruz. Yılın her haftası bizden böcek talep ediyorlar. Tabi ki bunların yanı sıra Güney Afrika ve Kanada gibi birçok ülkeye de gönderiyoruz."

Böcekler yurt dışına köpük kutularda uçakla gönderiliyor

Tesisin dört bölümden oluştuğunu ve üretimi gerçekleşen böceklerin köpük kutularda yurt dışına uçakla gönderildiğini anlatan Demirbaş, üretim ve paketlemenin aynı binada yapıldığını söyledi.

Üretimde yılda yaklaşık 300 ton patates kullandığını aktaran Demirbaş, 50 bin liralık bir böceğin yaklaşık 10 bin lira transfer maliyeti olduğunu belirtti.

Demirbaş, narenciyede çözümün faydalı böceklerden geçtiğinin altını çizdi.

"Uzun yıllardır kullanan çiftçilerimiz var"

Tesisin bir diğer ortağı Lerzan Bakırcıoğlu Erkılıç da faydalı böcek kullanan çiftçilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Tesisi kurduklarında en büyük desteği de çiftçilerden gördüklerini anlatan Erkılıç, "Uzun yıllardır kullanan çiftçilerimiz var. Zaten o çiftçilerimizle bu işe başladık." dedi.

Dört bölümlü tesiste üretimi gerçekleşen ve kadın işçiler tarafından büyük titizlikle paketlenen faydalı böcekler, pazarlara ulaştırılmak üzere kargolanıyor.

Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da üretip yurt dışına 'faydalı böcek' satıyorlar - Son Dakika

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