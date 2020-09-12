Uygulama noktasından kaçan motosiklette esrar ele geçirildi - Son Dakika

Motosiklette yapılan aramada poşette 760 gram esrar ele geçirildi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan ve kaçan motosiklet takip sonucu Demir Köprü mevkisinde durduruldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü yunus timleri, Kocatepe Mahallesi'nde uygulama yaptıkları sırada bir motosikleti durdurmak istedi.

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