Son Dakika Haberleri: Hatay'da "Uyum Biz Bize Sohbetler" etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

Hatay'da "Uyum Biz Bize Sohbetler" etkinliği

1 saat önce

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğinde düzenlenen "Uyum Biz Bize Sohbetler" programının beşincisi Hatay'da düzenlendi.

Hatay'da

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğinde düzenlenen "Uyum Biz Bize Sohbetler" programının beşincisi Hatay'da düzenlendi.

Antakya'da bir otelde düzenlenen programda konuşan Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Türkiye'de bulunan 192 farklı ülkeden insana, hiçbir zaman "yabancılar", "mülteciler", "sığınmacılar" veya "göçmenler" demediklerini, onları misafir ve kardeş olarak kabul ettiklerini söyledi.

Yaptıkları faaliyetlere Türkçe isimler verip, insanın ruhuna dokunmaya çalıştıklarını belirten Ok, şunları kaydetti:

"Yaptığımız faaliyetlere 'Biz bize sohbetler' diyoruz. 'Birlikte biz olacağız' diyoruz. Eğer ecdadımız gibi, dedelerimiz gibi ihtilafa düşersek, zeminimiz kayboluyor, ayaklarımızın altındaki topraklar kayıyor, birbirimize düşüyoruz. Bizim ihtilaf etme gibi bir lüksümüz yok. Birbirine düşme, ayrışma, farklı düşünme, değişik düşünme, değişik olma, bunlar bizim medeniyetimizin kaldıracağı lüksler değil. Bizim bir tek çaremiz var o da ittihat etmek. Bizim bunun dışında bir çaremiz yok."

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu da Suriyelilerin gerekli şartlar oluştuğunda ülkelerine döneceklerinden şüpheleri olmadığını dile getirdi.

Kentteki Suriyeli temsilcilerin katıldığı programda çeşitli sunumlar yapıldı, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Birleşmiş Milletler, Hatay, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kritik atamalar, Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Sağanağın bitmesini böyle beklediler: Leyleklerin göç molası havadan görüntülendi Son Dakika! Hak-İş ile hükümet, kamu işçisine zam konusunda anlaştı Marketin ortasına dışkısını yapan adam böyle görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 16:23:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da "Uyum Biz Bize Sohbetler" etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]