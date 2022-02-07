Üye Girişi
Hatay'da uyuşturucu aranan evden cephanelik çıktı - Son Dakika

Hatay'da uyuşturucu aranan evden cephanelik çıktı

07.02.2022 13:45

Hatay'da uyuşturucu aranan evden cephanelik çıktıHATAY Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde yapılan uyuşturucu operasyonunda cephanelik çıktı Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında...

Hatay'da uyuşturucu aranan evden cephanelik çıktı

HATAY Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde yapılan uyuşturucu operasyonunda cephanelik çıktı

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesinde F.Y. ile F.Y.'nin bulunduğu ikamette ve yatak odasında yapılan aramada, 8,36 gram metamfetamin, 8,14 gram eroin, 1 adet AK-47 otomatik tüfek, 1 adet AK-47 şarjörü, 3 adet AK-47 fişeği, 4 adet tabanca, 6 adet şarjör, 46 adet mermi, 2 adet hassas terazi, 1 adet 80 cm uzunluğunda kılıç ve 21 bin 600 lira para ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da uyuşturucu aranan evden cephanelik çıktı
Hatay'da uyuşturucu aranan evden cephanelik çıktı
Hatay'da uyuşturucu aranan evden cephanelik çıktı

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da uyuşturucu aranan evden cephanelik çıktı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:15 Doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı! Patlama sesleri korkuttu
14:10 Prof. Naci Görür uyardı: Marmara'nın güneyinde ciddi stres birikiyor
14:06 Ronaldo instagram'da ulaşılması zor rekora mührünü vurdu!
10:53 60 yaşında rap yapmaya başlayan Düzceli Mehmet Zeki: Müzik dünyasının "Met Amca"sı
14:02 Son Dakika: Üsküdar'da 3 katlı bir binada patlama meydana geldi!
13:56 Beğendiği kadının arabasına numara bıraktı! Notu eşi bulunca olanlar oldu
13:56 Bağcılar'ın nüfusu 51 ili geride bıraktı!
13:50 İhanet iddiasıyla gündeme gelen Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinden aşk dolu bir paylaşım geldi
13:33 Tilkiler 10 metrelik kuyuya düştü! 3 saat sonra kurtarıldı
13:34 İtfaiye eri suni teneffüs ve kalp masajı yaptı! Güvercinler kurtulamadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 14:37:00. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da uyuşturucu aranan evden cephanelik çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement