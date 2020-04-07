Hatay'da uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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Hatay'da uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheli gözaltına alındı
6 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu bulunan otomobildeki şüpheli gözaltına alındı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araç içerisinde arama yapan ekipler, 23,55 gram bonzai ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli İ.G. emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:54 Kaynak: AA
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