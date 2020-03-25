Hatay'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 2 kilo 42 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Erzin ilçesi otoban gişelerinde bir otomobili durdurdu.

Hatay 'da 2 kilo 42 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

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