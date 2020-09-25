Hatay'da uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Esentepe Mahallesi 'nde İ.E'ye ait eve düzenlediği operasyonda 74 gram eroin, 44 gram metamfetamin, 36 gram esrar ile çok sayıda hap ele geçirdi. Ekipler, şüpheli İ.E'yi gözaltına aldı.

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