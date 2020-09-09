Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adreslerdeki aramalarda, bin 400 uyuşturucu hap, 4 gram kubar esrar ve 11 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bu kapsamda ekipler, ilçe genelinde farklı adreslere operasyon düzenledi.

İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretini engellemek için çalışma başlattı.

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