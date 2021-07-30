Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı

Hatay'ın 5 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı gözaltına alındı.

Hatay'ın 5 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, İskenderun, Kırıkhan, Reyhanlı ve Samandağ ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi. Bu kapsamda, bazı ev ve araçlarda arama yapan ekipler, 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılardan birinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yakalanan hükümlü, cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son Dakika

Dehşet veren anlar! İntihar eden gencin son sözü "Geliyorum beyler" oldu

Türkiye'yi alev topuna çeviren bu yangınlar nereden çıktı? Uzmanlar iki ihtimal üzerinde duruyor: İklim krizi ve sabotaj

Samandıra'da Vitor Pereira rüzgarı! 2-0 öne geçilen hazırlık maçını berabere bitiren takım uyarı aldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yangın bölgesine gitti! Mağdur vatandaşlar tepki gösterdi

NBA'de oynayacak 11. Türk sporcu o oldu! 19 yaşındaki Alperen Şengün, ceketine işlettiği Türk bayrağı ile göğsümüzü kabarttı

Genç kadına sokak ortasında tekme tokat dayak kamerada!

Manavgat'taki yangını çıkardığı iddia edilen kişilere linç girişimi

Marmaris'te yangını kaydeden vatandaştan dikkat çeken sözler: Biri ormanı ateşe verdi bak