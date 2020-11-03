Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Hatay'da iki farklı adreste gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Bu kapsamda, Yayladağ ilçesi Turfanda Mahallesi'nde M.A.'nın evinde arama yapan ekipler, 68 gram kubar esrar ile 2 av tüfeği ele geçirdi.
Şüpheli M.A. gözaltına alındı.
Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Çiğdede Mahallesi'rdeki A.A.'nin evinde saksılara ekili 7 kök Hint keneviri ile 367 gram kubar esrar ele geçirdi. A.A. gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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