Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Sutaşı Mahallesi'nde E.C'ye ait evde 2 kök Hint keneviri, 9 captagon hap ve 693 gram kubar esrar geçirdi. E.C. gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Kerimcan Durmaz'dan küs olduğu Selin Ciğerci'ye ağır sözler: Ben ona destek oldum, o bana köstek