Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Hatay'ın Antakya ve Samandağ ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında Narlıca Mahallesi'nde H.İ.A'ya ait evde arama yapan ekipler, bir miktar kubar esrar ele geçirdi.
Şüpheli H.İ.A. gözaltına alındı.
Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Sutaşı Mahallesi'nde E.C'ye ait evde 2 kök Hint keneviri, 9 captagon hap ve 693 gram kubar esrar geçirdi. E.C. gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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