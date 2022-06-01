Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

01.06.2022 13:44
Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesi çalışmaları kapsamında ilçede operasyonlar düzenledi.

Ekipler, Cebrail Mahallesi'nde bir evde ve ilçe girişinde uygulama noktasında durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

Aramalarda, 90,19 gram sentetik uyuşturucu, 22,32 gram eroin ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler H.D, M.A, M.L. ve A.H.M gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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