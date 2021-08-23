Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı - Son Dakika

Hatay'ın Samandağ ve İskenderun ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samandağ ilçesi Gözene Mahallesi'nde H.D. ve A.D'nin, İskenderun ilçesi Akarca Mahallesi'nde de C.K'nin evinde kenevir ektikleri ve uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisi üzerine arama yaptı.

Ekipler, zanlıların adreslerine düzenledikleri operasyonda 12 kilo 526 gram esrar ve 424 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.D. ve C.K. tutuklanırken H.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.