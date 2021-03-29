Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı - Son Dakika

İskenderun ilçesindeki operasyonda da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

62 yaşındaki Madonna kabak çiçeği gibi açıldı! İç çamaşırlı pozlarının her biri ayrı bomba

Anadolu kültürünün en önemli tanrıçalarından biri olan Kybele'ye adanmış bir mağara bulundu