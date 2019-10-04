Son Dakika Haberleri: Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

16 dakika önce

Hatay'ın Defne ilçesinen de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 600 gram kubar esrar ve 4 kök hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

Hatay'ın Defne ilçesinen de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 600 gram kubar esrar ve 4 kök hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat şube, Kom şube ve Defne İlçe Jandarma Komutanlığının ortak yürüttükleri operasyonda, bir eve yapılan baskında Hint keneviri ve kubar esrar ele geçirildi.


Jandarma ekiplerinin Defne ilçesi Harbiye Mahallesinde bulunan bir eve yaptığı baskında, boyları 4 metreyi bulan 4 kök hint keneviri bitkisi, 600 gram kubar esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak M.O isimli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - HATAY

Jandarma, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:47 Kaynak: İHA
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